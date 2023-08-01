Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
Казахстан дал согласие на экстрадицию в РФ задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на консул-советника генконсульства РФ в Алма-Ате Артема Оганова.
Он отметил, что Казахстан отказал Соединенным Штатам в запросе выдать Кислицина Вашингтону.
В 2020 году американские власти обвинили Кислицина, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре для продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 году. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и заявили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицина в Group-IB, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru