Катар обеспокоен ситуацией в России
24 июня 202316:02
Катар выразил обеспокоенность ситуацией в России и призвал к сдержанности. Об этом говорится в заявлении дипведомства страны.
Доха призывает «обратиться к голосу разума» и сделать все необходимое для сохранения жизней мирных жителей, отметили в МИД.
Сообщение внешнеполитического ведомства опубликовано в официальном Twitter-аккаунте.
Ранее днем в Британии созвали экстренное совещание по безопасности COBRA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru