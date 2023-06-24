Катар обеспокоен ситуацией в России

Катар выразил обеспокоенность ситуацией в России и призвал к сдержанности. Об этом говорится в заявлении дипведомства страны.

Совбез Белоруссии заявил, что Минск был и остается союзником Москвы

Доха призывает «обратиться к голосу разума» и сделать все необходимое для сохранения жизней мирных жителей, отметили в МИД.

Сообщение внешнеполитического ведомства опубликовано в официальном Twitter-аккаунте.

Ранее днем в Британии созвали экстренное совещание по безопасности COBRA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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