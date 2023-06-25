Картаполов сообщил о работе над законом о деятельности ЧВК

В России нужен закон о регулировании деятельности частных военных компаний, заявил в беседе с газетой «Ведомости» депутат Госдумы Андрей Картаполов.

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«Мы над этим работаем», - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о разработке и принятии такого закона в ближайшее время.

Картаполов отметил, что о перспективах ЧВК «Вагнер» говорить пока рано.

Утром 24 июня бойцы «Вагнера» вошли в Ростов-на-Дону и взяли под контроль штаб Южного военного округа. Колонна ЧВК направилась к Москве.

Президент РФ Владимир Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа. Вечером было достигнуто соглашение о возвращении военнослужащих ЧВК в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконЧВКГосдума

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