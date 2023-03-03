Карл III с первым визитом в качестве короля посетит Францию
3 марта 202315:45
Новый британский монарх Карл III в качестве первого официального визита в качестве главы Великобритании посетит Францию 26 марта, сообщило агентство Reuters.
Как отмечается, король пробудит во Франции четыре дня.
По данным СМИ, визит связан с инициативой президента Пятой республики Эмманюэля Макрона произвести перезагрузку франко-британских отношений.
Ранее, как сообщала НСН, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- СМИ сообщили об убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V»
- СМИ: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2 законсервируют до лучших времен
- Sky News: Артемовск неизбежно падет
- В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию журналистов, работающих в зоне СВО
- В Сербии опровергли слухи о поставках ракет Украине
- Дуда: польские фирмы примут участие в восстановлении Украины
- ФСБ опубликовало кадры с расстрелянными ВСУ автомобилями
- Бастрыкин: СК возбудил 2608 дел о преступлениях киевского режима
- Российские лётчики сбили украинский Су-24 в ДНР
- СК разберется с осквернением памятника советским воинам в Финляндии
2 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru