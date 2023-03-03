Карл III с первым визитом в качестве короля посетит Францию

Новый британский монарх Карл III в качестве первого официального визита в качестве главы Великобритании посетит Францию 26 марта, сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, король пробудит во Франции четыре дня.

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По данным СМИ, визит связан с инициативой президента Пятой республики Эмманюэля Макрона произвести перезагрузку франко-британских отношений.

Ранее, как сообщала НСН, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МакронВизитФранцияВеликобритания
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