От конкуренции с президентом Владимиром Путиным отказался и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который не стал выдвигать свою кандидатуру, сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».



«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - заявили в пресс-службе партии.



Хотя официальный сбор подписей избирателей в поддержку кандидатуры Явлинского на президентских выборах в 2024 году не объявлен, их количество, по различным данным, доходит до 1 миллиона 300 тысяч, и сбор не приостановлен. В пресс-службе заявили, что сбор не организовывали, поэтому не в силах его остановить и продолжат принимать подписи, если граждане будут приходить.