Кандидатские новости: Партии поддерживают Путина, в «Яблоке» - раздор

Парламентские партии поддерживают в президентской гонке Путина, Явлинский и Зюганов не стали выдвигать свои кандидатуры на президентский пост.



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 29 кандидатов в президенты России. Об этом 23 декабря заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Съезд партии «Справедливая Россия — За правду», который прошел в Москве на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках, поддержал самовыдвижение Владимира Путина на пост президента России в 2024 году, передает ТАСС.

За это решение единогласно проголосовали 192 делегата.

Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Это решение было принято на партийном съезде в мае.

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От конкуренции с президентом Владимиром Путиным отказался и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который не стал выдвигать свою кандидатуру, сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - заявили в пресс-службе партии.

Хотя официальный сбор подписей избирателей в поддержку кандидатуры Явлинского на президентских выборах в 2024 году не объявлен, их количество, по различным данным, доходит до 1 миллиона 300 тысяч, и сбор не приостановлен. В пресс-службе заявили, что сбор не организовывали, поэтому не в силах его остановить и продолжат принимать подписи, если граждане будут приходить.

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Ранее Явлинский заявлял, что пойдет на выборы, если его поддержат не менее 10 миллионов человек.

Также в партии «Яблоко» отказались поддержать кандидатуру Екатерины Дунцовой в президенты РФ. СМИ сообщали, что политика финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский* (*признан в России иноагентом). Лидер «Яблока» Григорий Явлинский вообще отказался признавать ее как единомышленника. Его слова приводит в своём Telegram-канале заместитель председателя отделения «Яблоко» в Москве Кирилл Гончаров.

«Мы ее не знаем», — заявил Явлинский.

Гончаров также назвал странным обращение Дунцовой к партии о выдвижении ее кандидатуры на пост президента в последний момент, когда политик всё время повторяла, что она «вне партий».

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По словам Дунцовой, она это сделала, потому что не успевала провести ещё одно собрание инициативной группы по требованиям ЦИК .

Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отказала Дунцовой в регистрации в качестве кандидата на президентский пост из-за 100 ошибок, которые нашла в документах: неправильных букв в отдельных фамилиях, перепутанных местами дней и месяцев рождения, подписи в виде кота вместо слова «да».

Дунцова решила обжаловать решение Центризбиркома в Верховном суде.

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Кандидатом от КПРФ стал депутат Николай Харитонов. Его кандидатуру поддержал всъезд партии, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Харитонов подаст документы о регистрации кандидатом в президенты России в Центризбирком ориентировочно 27 декабря. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году стартовал 23 декабря, в субботу. Одним из центров стал штаб Народного фронта в Москве, передает РИА Новости.



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Фото: mos.ru
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