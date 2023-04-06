Кандидат в президенты Турции Оган: Связи с Москвой способствуют стабильности в регионе

Он отметил, что хорошо знаком с проблематикой двусторонних отношений России и Турции. По словам Огана, взаимодействуя на двусторонней и многосторонней основах, страны смогут лучше понимать друг друга как соседи.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.

