Кандидат в президенты Турции Оган: Связи с Москвой способствуют стабильности в регионе
Турция и Россия нуждаются друг в друге, сотрудничество между странами будет способствовать обеспечению стабильности в окружающем их регионе, а также его экономическому развитию. Такое заявление сделал кандидат в президенты Турции Синан Оган, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что хорошо знаком с проблематикой двусторонних отношений России и Турции. По словам Огана, взаимодействуя на двусторонней и многосторонней основах, страны смогут лучше понимать друг друга как соседи.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru