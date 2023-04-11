Канада ввела санкции против принадлежащей Пригожину компании

Власти Канады ввели санкции против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом говорится на сайте правительства страны.

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Ограничения затрагивают 14 физических лиц и 34 компании. Санкции вступили в силу 5 апреля, сказано в сообщении.

Также под ограничениями оказались глава Татарстана Рустам Минниханов, замминистра обороны России Николай Панков, Содружество офицеров за международную безопасность, группа компаний «Волга-Днепр» и компания «М Инвест»

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции против дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СанкцииЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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