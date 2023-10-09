Канада проигнорировала ноту посольства России из-за чествования нациста

Канада проигнорировала ноту посольства России в связи с чествованием нациста, рассказал в эфире Первого канала посол России в Оттаве Олег Степанов.

Польша потребовала от Канады извинений за чествование члена дивизии СС «Галиция»
«Ответа нет и не будет, мы его не ждем», - сказал Степанов.

По его признанию, это предсказуемая реакция, но нота остается дипломатическим документом, который будет частью истории двусторонних отношений, и Москве было важно это зафиксировать.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование нациста в парламенте Канады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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