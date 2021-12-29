Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Кадыров отметил, что никто не говорит ему делать какие-либо заявления, в том числе об Украине. Глава Чечни подчеркнул, что отношения с президентом и министрами у него исключительно как у главы субъекта.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украина должна стать частью территории России, если глава государства Владимир Зеленский не пересмотрит свою политику. Позднее глава Чечни назвал такие слова своим личным мнением.

