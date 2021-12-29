Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram 29 декабря заявил, что не входит в близкое окружение президента РФ Владимира Путина, но может позвонить ему при необходимости.
Кадыров отметил, что никто не говорит ему делать какие-либо заявления, в том числе об Украине. Глава Чечни подчеркнул, что отношения с президентом и министрами у него исключительно как у главы субъекта.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украина должна стать частью территории России, если глава государства Владимир Зеленский не пересмотрит свою политику. Позднее глава Чечни назвал такие слова своим личным мнением.
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