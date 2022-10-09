Кадыров: Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram прокомментировал назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции России на Украине.

Суровикин возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО

Он заявил, что генерал армии в лучшую сторону исправит ситуацию, а войска теперь в надежных руках.

«Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — сообщил Кадыров. Как отметил глава Чечни, он лично знаком с генералом уже почти 15 лет.

Сергей Суровикин являлся главкомом ВКС с октября 2017 года. В том же году получил Звезду Героя России. Он участвовал во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии, в конфликте на территории Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияРамзан Кадыров
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