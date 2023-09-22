Кадыров провел встречу с главой МЧС
Чеченский лидер Рамзан Кадыров провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, на встрече обсуждались вопросы, затрагивающие работу регионального управления МЧС. Также были обозначены первостепенные направления, развитие которых зависит от работы МЧС.
Кроме того, глава МЧС рассказал Кадырову о мерах по разминированию Чеченской Республики, которое будет проводиться с сентября по октябрь 2023 года. Планируется разминировать 122 га.
Ранее в интернете начали распространяться слухи о тяжелом состоянии здоровья Кадырова, однако позже чеченский лидер опроверг их, выложив видео с прогулки в парке и сообщив, что он жив и здоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти: Пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Туапсинском районе нет
- «Ростех» передал ВС России модернизированный самолет А-50У
- Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года
- Кадыров провел встречу с главой МЧС
- Лавров призвал генсека ООН провести арбитраж из-за невыдачи виз со стороны США
- Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет
- Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров»
- РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp
- Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО
- Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru