Кадыров провел встречу с главой МЧС

По словам Кадырова, на встрече обсуждались вопросы, затрагивающие работу регионального управления МЧС. Также были обозначены первостепенные направления, развитие которых зависит от работы МЧС.

Кроме того, глава МЧС рассказал Кадырову о мерах по разминированию Чеченской Республики, которое будет проводиться с сентября по октябрь 2023 года. Планируется разминировать 122 га.

Ранее в интернете начали распространяться слухи о тяжелом состоянии здоровья Кадырова, однако позже чеченский лидер опроверг их, выложив видео с прогулки в парке и сообщив, что он жив и здоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

