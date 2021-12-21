Кадыров призвал МИД РФ отреагировать на открытие парка имени сепаратиста в Турции
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Министерству иностранных дел РФ с просьбой принять меры в ответ на открытие в Турции парка имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
«Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», - написал лидер республики в своем канале в Telegram.
Действия Турции Кадыров назвал прямой угрозой для межгосударственных отношений. Политик также призвал президента Турции Эрдогана определиться выступает ли он за прозрачные и честные отношения с РФ.
По информации СМИ, парк имени главы самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия открылся в городе Корфез в декабре.
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