Кадыров призвал МИД РФ отреагировать на открытие парка имени сепаратиста в Турции

«Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», - написал лидер республики в своем канале в Telegram.

Действия Турции Кадыров назвал прямой угрозой для межгосударственных отношений. Политик также призвал президента Турции Эрдогана определиться выступает ли он за прозрачные и честные отношения с РФ.



По информации СМИ, парк имени главы самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия открылся в городе Корфез в декабре.

