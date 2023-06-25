Кадыров: Пригожин «наплевал» на любовь к Отчизне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в разговоре с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным убеждал его не смешивать «бизнес-амбиции с делами государственной важности».
«…Оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — заявил политик. По его словам, цепочка неудачных сделок в бизнесе стала причиной обиды Пригожина, на фоне того, что власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери необходимый земельный участок. Как отметил Кадыров, из-за этого предприниматель решил втянуть в конфликт большое количество людей.
Ранее глава Чечни назвал поступок Пригожина предательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru