Кабмин утвердил список законов, которые планируется разработать в 2024 году
Правительство РФ утвердило план своей законопроектной деятельности на 2024 год, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, которые уже находятся в высокой степени готовности и проработки министерствами.
Отмечается, что план состоит из пяти разделов и в течение года он будет актуализироваться и дополняться.
«Законопроекты направлены на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, создание условий для дальнейшего экономического роста, совершенствование разрешительной деятельности и повышение качества госуправления», - подчеркнули в кабмине.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что в России ведётся работа над новой структурой правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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