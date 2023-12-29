Кабмин утвердил список законов, которые планируется разработать в 2024 году

В сообщении говорится, что в него вошли наиболее приоритетные законопроекты, которые уже находятся в высокой степени готовности и проработки министерствами.

Отмечается, что план состоит из пяти разделов и в течение года он будет актуализироваться и дополняться.

«Законопроекты направлены на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, создание условий для дальнейшего экономического роста, совершенствование разрешительной деятельности и повышение качества госуправления», - подчеркнули в кабмине.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что в России ведётся работа над новой структурой правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

