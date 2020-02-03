К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
Ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок. Как пишет РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Между тем, ранее сегодня стало известно, что в Госдуме продлили срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции до 14 февраля. Также сообщалось, что ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось отношение жителей России к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию. В частности, социологи отметили, что инициативы социального характера получили наибольшее одобрение: 91% респондентов заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат.
Ранее НСН писала, что все предложения по возможным поправкам в Конституцию России, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что она и должна в итоге вынести консолидированное мнение.
Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в неё упоминание Бога. Мнения в думских фракциях на этот счёт разошлись, а вот в Совете при президенте по правам человека сочли это предложение некорректным, учитывая многоконфессиональность нашей страны и статью 14 Конституции РФ, где речь идёт о светском государстве.
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