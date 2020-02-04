К проекту об изменении Конституции в Госдуму внесены почти 90 правок
В Госдуму поступило 89 поправок к законопроекту об изменении Конституции России. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, все официально внесенные поправки касаются разных глав Конституции. Крашенинников добавил, что в настоящее время рабочая группа по подготовке изменений обсуждает еще 300 возможных поправок.
Ранее стало известно, что срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия. Президент России отметил, что они продиктованы жизнью, поскольку некоторые вещи «не работают так, как должны», отмечает Свободная пресса.
Кроме того, российский лидер заявил, что голосование по поправкам будет высшей формой демократии.
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