Израиль потребовал от России немедленно выслать представителей ХАМАС

Министерство иностранных дел Израиля выразило недовольство визитом в Москву представителей палестинского движения ХАМАС.

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В Иерусалиме назвали визит представителей ХАМАС в Москву «недостойным шагом». В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства содержится требование немедленно выслать палестинскую делегацию из России.

МИД РФ в четверг подтвердил визит представителей ХАМАС. Стороны обсудили освобождение заложников и эвакуацию граждан России из сектора Газа.

По данным израильского МИД, в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 23 гражданина России. Четверо считаются пропавшими без вести, передает «Радиоточка НСН».

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