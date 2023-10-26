Израиль потребовал от России немедленно выслать представителей ХАМАС
Министерство иностранных дел Израиля выразило недовольство визитом в Москву представителей палестинского движения ХАМАС.
В Иерусалиме назвали визит представителей ХАМАС в Москву «недостойным шагом». В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства содержится требование немедленно выслать палестинскую делегацию из России.
МИД РФ в четверг подтвердил визит представителей ХАМАС. Стороны обсудили освобождение заложников и эвакуацию граждан России из сектора Газа.
По данным израильского МИД, в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 23 гражданина России. Четверо считаются пропавшими без вести, передает «Радиоточка НСН».
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