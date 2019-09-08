Избирательные участки закрылись по всей России
Голосование завершилось во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС.
Избирательные участки официально закрылись во всех российских регионах РФ. Последним стал Калининград, где участки завершили работу в 21.00 (мск) из-за разницы во времени.
Как отмечает агентство, на востоке страны уже стали известны первые лидеры голосования – в Сахалинской области лидирует Валерий Лимаренко, в Забайкальском крае – Александр Осипов.
В России 8 сентября стал Единым днем голосования. В 85 регионах прошло более 5 тысяч выборов разного уровня.
Ранее сообщалось о нарушения Facebook и Google в ходе выборов.
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