Иван Демидов поддержал позицию властей Москвы по незаконным митингам

Позиция властей Москвы относительно несанкционированных митингов продиктована соображениями безопасности. Как отмечает АГН «Москва», об этом заявил член Общественного совета при министерстве культуры России, член академии Российского телевидения Иван Демидов.

По его словам, свобода без понимания ответственности всегда приводит к крови. Демидов подчеркнул, что его, как москвича, возмущает, когда «группа людей творит бесчинства и провоцирует агрессию и страх на площадях и улицах города – вне зависимости от того, какими мотивами они руководствуются. В связи с этим Иван Демидов заявил, что полностью поддерживает позицию Сергея Собянина, поскольку она продиктована соображениями безопасности.

Кроме того, член академии Российского телевидения отметил вежливость правоохранительных органов и городских властей в отношении участников незаконных акций.

Между тем, кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров полагает, что несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны.

Напомним, поводом для проведения 27 июля в Москве протестной акции стало то, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за «подписи мертвецов». Они, в свою очередь, вместо того, чтобы обжаловать решения в законном порядке, решили провести подобную акцию. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в несогласованной акции в центре столицы приняли участие около трёх с половиной тысяч человек.

