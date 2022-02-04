Источник: РФ разочарована реакцией Запада на главные требования Москвы по безопасности
Россия разочарована реакцией Запада на главные требования Москвы в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник МИД РФ.
Тем не менее, по данным источника, власти видят серьезность подхода Запада по нескольким аспектам, в частности, по вопросу контроля вооружений. Также источник указал на то, что готовность Запада продолжать диалог является положительным моментов.
По словам источника, контакты по вопросам безопасности планируется продолжить в ближайшее время.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами.
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