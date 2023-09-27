Источник: Права Варданяна будет защищать МИД Армении
27 сентября 202314:46
Защищать права бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна будет МИД Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический в Ереване.
Министерство также будет заниматься вопросом о консульском доступе к политику непризнанной республики, отметил источник.
Ранее государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание Рубена Варданяна, опубликовав фотографию политика, который пытался выехать в Армению через ППП «Лачин». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru