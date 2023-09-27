Источник: Права Варданяна будет защищать МИД Армении

Защищать права бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна будет МИД Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический в Ереване.

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Министерство также будет заниматься вопросом о консульском доступе к политику непризнанной республики, отметил источник.

Ранее государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание Рубена Варданяна, опубликовав фотографию политика, который пытался выехать в Армению через ППП «Лачин». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Погранслужба Азербайджана
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