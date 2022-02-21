Источник: Около 80 тысяч жителей Донбасса прибыли в РФ

Около 80 тысяч жителей Донбасса прибыли в РФ после начала эвакуации из Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе начался 18 февраля. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Донбасс
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