Источник: Около 80 тысяч жителей Донбасса прибыли в РФ

Около 80 тысяч жителей Донбасса прибыли в РФ после начала эвакуации из Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе начался 18 февраля. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.

