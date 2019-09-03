Иранское космическое агенство попало в черный список США

Министерство финансов США сегодня объявило о внесении Иранского космического агентства в санкционнный список. В него попали также два научных центра: Центр исследования космоса и Аэрокосмический исследовательскоий институт. Об этом сообщает ТАСС.

В официальном заявлении госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что Иран способствует распространению оружия массового поражения, а именно разрабатывает баллистические ракеты. По мнению главы госдепартамента, на актуальность проблемы указывает попытка Ирана 29 августа запустить ракету с космодрома имени Имама Хомейни.