Иранское космическое агенство попало в черный список США
Министерство финансов США сегодня объявило о внесении Иранского космического агентства в санкционнный список. В него попали также два научных центра: Центр исследования космоса и Аэрокосмический исследовательскоий институт. Об этом сообщает ТАСС.
В официальном заявлении госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что Иран способствует распространению оружия массового поражения, а именно разрабатывает баллистические ракеты. По мнению главы госдепартамента, на актуальность проблемы указывает попытка Ирана 29 августа запустить ракету с космодрома имени Имама Хомейни.
Санкции включают в себя заморозку финансовых активов и полный запрет на деловые отношения с организациями, включенными в санкционный список.
В июне стало известно, что с 31 декабря 2022 года американские санкции будут наложены на Роскосмос, а также на космические ведомства Китая, Сирии и Судана.
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