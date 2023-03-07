И.о. постпреда при ЕС: Запад не хочет деэскалации на Украине

Запад не заинтересован в деэскалации на Украине, об этом свидетельствуют широкомасштабная военная поддержка Киева и риторика стран Евросоюза, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Об этом дипломат заявил в беседе с РИА Новости.

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«Даже если в ряде евростолиц и есть понимание бесперспективности есовского курса на украинском направлении, то эти голоса в обозримом будущем вряд ли способны перебить общий хор, который выступает за продолжение жесткого противостояния с Россией», — указал Логвинов.

Дипломат добавил, что большинство в ЕС поддерживает продолжение конфликта «любой ценой» для Киева и самого Евросоюза.

Ранее в МИД России заявили, что Запад требует от Украины продолжить наступательные действия и оккупировать территории новых регионов РФ. При этом зарубежные союзники Киева понимают, что эти планы обречены на провал, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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