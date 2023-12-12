Иноагенты смогут участвовать в выборах

Иностранные агенты могут принимать участие в выборах, они обязаны указывать свой статус в агитационных материалах. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда РФ.

В проекте указывается, что материалы в СМИ от кандидате-иноагенте или кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства. Формулировка должна быть точной, без изменений или прибавления каких-либо оценочных суждений.