Иноагенты смогут участвовать в выборах
Иностранные агенты могут принимать участие в выборах, они обязаны указывать свой статус в агитационных материалах. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда РФ.
В проекте указывается, что материалы в СМИ от кандидате-иноагенте или кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства. Формулировка должна быть точной, без изменений или прибавления каких-либо оценочных суждений.
Аналогичные данные должны быть, как отмечает Верховный суд РФ, на агитационных материалах, а также в эфирах на радио или телевилении.
Комиссия кабмина накануне одобрила прекращение адвокатского статуса уехавших за границу. Документ предполагает, что адвокатский статус будет прекоращен, если адвокат отсутствует в России больше года или получил ПМЖ в другой стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru