Independent: атаки Украины в Черном море спровоцируют новый конфликт
Атаки Украины на российские объекты в Черном море могут привести к новому военному конфликту с вовлечением большого количества стран. Такое мнение в статье для The Independent высказала колумнист Мари Дежевски.
Нападения Киева на объекты в Черном море обозреватель назвала следствием провального контрнаступления ВСУ. Она не исключила, что Москва примет более решительные ответные меры против Украины.
Минобороны РФ ранее сообщило о пресечении атаки беспилотников над Севастополем.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Россией потерей всех кораблей на Черном море. При этом он признал, что у Киева гораздо меньше запасов оружия, чем у Москвы, сообщает «Радиоточка НСН».
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