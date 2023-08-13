Independent: атаки Украины в Черном море спровоцируют новый конфликт

Атаки Украины на российские объекты в Черном море могут привести к новому военному конфликту с вовлечением большого количества стран. Такое мнение в статье для The Independent высказала колумнист Мари Дежевски.

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Нападения Киева на объекты в Черном море обозреватель назвала следствием провального контрнаступления ВСУ. Она не исключила, что Москва примет более решительные ответные меры против Украины.

Минобороны РФ ранее сообщило о пресечении атаки беспилотников над Севастополем.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Россией потерей всех кораблей на Черном море. При этом он признал, что у Киева гораздо меньше запасов оружия, чем у Москвы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЧерное МореУкраина

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