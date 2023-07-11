Хуснуллин посетил зону ЧС в Херсонской области
Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил в Херсонской области зону ЧС после подтопления в результате разрушения Украиной плотины Каховской ГЭС, сообщает «РЕН ТВ».
Он оценил ход восстановительных работ. Вице-премьер посетил Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки – эти населенные пункты наиболее пострадали в результате уничтожения плотины станции. На совещании Хуснуллину доложили о ситуации с ликвидацией последствий подтопления.
По словам вице-премьера, осталось привести в порядок одну скважину, «остальное все осушено, вода откачана».
Как стало известно ранее, количество погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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