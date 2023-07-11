Хуснуллин посетил зону ЧС в Херсонской области

Он оценил ход восстановительных работ. Вице-премьер посетил Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки – эти населенные пункты наиболее пострадали в результате уничтожения плотины станции. На совещании Хуснуллину доложили о ситуации с ликвидацией последствий подтопления.

По словам вице-премьера, осталось привести в порядок одну скважину, «остальное все осушено, вода откачана».

Как стало известно ранее, количество погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

