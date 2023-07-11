Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Хуснуллин отметил, что ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива. Также вице-премьер осмотрел чаши брызгальных бассейнов и машинный зал четвертого блока.

«Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме», - написал Хуснуллин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию вывести свои силы с территории ЗАЭС. По его словам, действия Москвы «подрывают безопасность» крупнейшей в Европе атомной станции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:ЗапорожьеАЭСМарат ХуснуллинПравительство России

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