Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС
Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил, что ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива. Также вице-премьер осмотрел чаши брызгальных бассейнов и машинный зал четвертого блока.
«Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме», - написал Хуснуллин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию вывести свои силы с территории ЗАЭС. По его словам, действия Москвы «подрывают безопасность» крупнейшей в Европе атомной станции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru