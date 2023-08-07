Hurriyet: Путин посетит Турцию в последнюю неделю августа

Визит президента России Владимира Путина в Турцию возможен в последнюю неделю августа. Об этом пишет Hurriyet.

РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

По данным источников издания, российский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудят возобновление зерновой инициативы и двусторонние связи. Кроме того, в повестке переговоров — отношения между республикой, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация турецко-сирийских отношений.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит российского коллеги в августе, однако дата поездки пока не определена, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры