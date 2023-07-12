Hürriyet: Байден и Блинкен заранее знали о позиции Эрдогана по членству в ЕС

Отмечается, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе глава МИД Турции Хакан Фидан впервые сообщил Блинкену, что Анкара включит в повестку дня вопрос о ЕС. Блинкен в свою очередь подтвердил свою поддержку Фидану по телефону.

После этого, указывает газета, Эрдоган обратился с тем же посланием к Байдену. Немного удивившись, Байден заявил, что поддержит политику Анкары, и новая «дорожная карта» была введена в действие.

Ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкаре не нужно носить розовые очки, никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Он отметил, что нужно «называть вещи своими именами», сообщает «Радиоточка НСН».

