Hürriyet: Байден и Блинкен заранее знали о позиции Эрдогана по членству в ЕС
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен были заранее предупреждены о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается включить в повестку вопрос о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Отмечается, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе глава МИД Турции Хакан Фидан впервые сообщил Блинкену, что Анкара включит в повестку дня вопрос о ЕС. Блинкен в свою очередь подтвердил свою поддержку Фидану по телефону.
После этого, указывает газета, Эрдоган обратился с тем же посланием к Байдену. Немного удивившись, Байден заявил, что поддержит политику Анкары, и новая «дорожная карта» была введена в действие.
Ранее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкаре не нужно носить розовые очки, никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Он отметил, что нужно «называть вещи своими именами», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru