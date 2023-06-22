«Хрен им»: Песков уверен, что Запад правильно понял Путина

Западные страны вполне поняли суть фразы президента России Владимира Путина относительно ядерных вооружений, несмотря на трудности перевода. С таким комментарием, по просьбе представителей СМИ, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме в своём выступлении российский лидер высказался на тему паритета в ядерном вооружении. По его словам, НАТО стремится склонить Москву к сокращению ядерных вооружений в пользу альянса. «Хрен им», - заметил на это Владимир Путин.

Однако российские журналисты обратили внимание на то, что зарубежные СМИ эту идиому перевели несколько иначе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в английском языке также есть ряд речевых оборотов, которые дословно трудно передать на русском - и наоборот.

По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», Песков призвал не цепляться за такие детали, поскольку, по его словам, основной смысл понятен.





