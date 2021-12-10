Хорватия перейдет на использование евро с 2023 года
10 декабря 202121:46
Хорватия перейдет на использование евро как главной денежной единицы в государстве с января 2023 года. Об этом заявил министр финансов страны Здравко Марич, передает ТАСС.
Министр отметил, что двойной оборот денежный средств - евро и куны - продлится две недели. Цены будут указываться в двух единицах не менее года.
Официальное вхождение Хорватии в еврозону ожидается в середине 2022 года. Отмечается, что для этого страна адаптирует ряд законов и актов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru