Хорватия перейдет на использование евро с 2023 года

Хорватия перейдет на использование евро как главной денежной единицы в государстве с января 2023 года. Об этом заявил министр финансов страны Здравко Марич, передает ТАСС.

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Министр отметил, что двойной оборот денежный средств - евро и куны - продлится две недели. Цены будут указываться в двух единицах не менее года.

Официальное вхождение Хорватии в еврозону ожидается в середине 2022 года. Отмечается, что для этого страна адаптирует ряд законов и актов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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