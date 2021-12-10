Хорватия перейдет на использование евро с 2023 года

Министр отметил, что двойной оборот денежный средств - евро и куны - продлится две недели. Цены будут указываться в двух единицах не менее года.



Официальное вхождение Хорватии в еврозону ожидается в середине 2022 года. Отмечается, что для этого страна адаптирует ряд законов и актов.