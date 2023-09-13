Херш заявил, что проблемы в работе разведки США могут привести к конфликту с РФ

В материале, который опубликован на странице Херша на платформе Substack, говорится, что уверенность Белого дома в успехе Киева в конфликте может основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления минобороны США.

По данным Херша, власти США не получают «политически неудобные» разведданные.

В среду, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что страны Запада помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ из-за того, что вооружение шло на Украину очень долго. По его словам, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля, передает «Радиоточка НСН».

