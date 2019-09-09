Хасиков и Кувшинников: Итоги выборов подводят в Калмыкии и Вологодской области

После обработки 100% протоколов врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков побеждает на выборах главы республики. Как отмечает РИА Новости, об этом заявил председатель республиканской ИК Александр Дикалов. Он отметил, что за Хасикова проголосовали 82,57%.

Между тем, на выборах главы Вологодской области победу одержал Олег Кувшинников. Действующий губернатор Вологодской области набирает 60,79%. Это стало известно после обработки 100% протоколов.