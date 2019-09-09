Хасиков и Кувшинников: Итоги выборов подводят в Калмыкии и Вологодской области

9 сентября12:11

После обработки 100% протоколов врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков побеждает на выборах главы республики. Как отмечает РИА Новости, об этом заявил председатель республиканской ИК Александр Дикалов. Он отметил, что за Хасикова проголосовали 82,57%.

Между тем, на выборах главы Вологодской области победу одержал Олег Кувшинников. Действующий губернатор Вологодской области набирает 60,79%. Это стало известно после обработки 100% протоколов.

Явка на выборах в Москве составила 22 процента

Ранее НСН писала, что окончательная средняя явка на выборах, прошедших 8 сентября, составила 41,2%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 российских регионах. В частности, в 16 субъектах - прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы, напоминают Известия.

Между тем, Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми эмоциональными и «реально конкурентными» за последнее время. Об этом градоначальник написал в своём Twitter. Мэр добавил, что в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов и «страсти были нешуточные», передает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
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