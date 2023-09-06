Харрис признала возможность принятия на себя поста президента США

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис заявила, что отдаёт себе отчёт в возможности передачи ей полномочий президента при определённых обстоятельствах. Как заявила она агентству Associated Press, это осознаёт любой вице-президент в момент приведения его к присяге.

По словам Харрис, она в этом смысле ничем не отличается от своих предшественников на данном посту. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Камала Харрис уже принимала на себя президентские полномочия – первая среди женщин в США. Произошло это 19 ноября 2021 года на время нахождения главы Белого дома Джо Байдена под наркозом во время операции.

Харрис 58 лет. Согласно соцопросу NBC, американцы считают её худшим вице-президентом в истории страны. Только 32% респондентов положительно оценили её деятельность. Наоборот, 49% заявили о негативном к ней отношении.

