Гутерриш: ситуация на Украине далека от достижения мира

Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, Всемирная организация добивается прогресса в отдельных областях.

Гутерриш рассказал о содействии ООН экспорту продовольствия и удобрений из России и Украины.

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«Но мы далеки от мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН», - подчеркнул генсек ООН.

Он также отметил, что ситуация на Украине оказывает глубокое глобальное воздействие на торговлю, на уровень цен на продукты питания и энергоносители.

Ранее в ООН заявили, что Гутерриш готов быть посредником в саммите по Украине при согласии сторон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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