Губернатор Курской области заявил, что регион был готов дать отпор бойцам «Вагнера»
26 июня 202312:44
Курская область была готова к возможному появлению бойцов «Вагнера» в регионе, заявил его губернатор Роман Старовойт.
«В случае, если бы подразделения ЧВК «Вагнер» решили бы заходить на территорию нашего региона, мы были полностью готовы для того, чтобы противодействовать этому заходу», - сказал политик на оперативном совещания.
Он добавил, что к появлению силовиков были мобилизованы личные составы, а также возведены инженерные заграждения.
Старовойт также отметил, что ветераны компании «не получали никаких команд присоединиться».
Ранее утром Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков призвал повесить основателя Евгения Пригожина за мятеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа
- Немецкий канал ARD утверждает, что переговоры по Украине начнутся в июле
- Парламент Молдавии упразднил фракцию запрещенной партии «Шор»
- Глава Крыма Аксенов: Всех пособников украинских спецслужб ждет наказание
- Чернышенко: Вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать со вторника
- Голикова: Все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно
- Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно
- Первый вице-премьер Белоусов: на юге страны спрос на наличные в субботу вырос на 70-80%
- Голикова заявила, что выпускные и экзамены в РФ проходят штатно
- Германия намерена дополнительно разместить в Литве 4 тысячи военных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru