Губернатор Курской области заявил, что регион был готов дать отпор бойцам «Вагнера»

Курская область была готова к возможному появлению бойцов «Вагнера» в регионе, заявил его губернатор Роман Старовойт.

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«В случае, если бы подразделения ЧВК «Вагнер» решили бы заходить на территорию нашего региона, мы были полностью готовы для того, чтобы противодействовать этому заходу», - сказал политик на оперативном совещания.

Он добавил, что к появлению силовиков были мобилизованы личные составы, а также возведены инженерные заграждения.

Старовойт также отметил, что ветераны компании «не получали никаких команд присоединиться».

Ранее утром Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков призвал повесить основателя Евгения Пригожина за мятеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Курская Область

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