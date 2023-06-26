Губернатор Курской области заявил, что регион был готов дать отпор бойцам «Вагнера»

Все ограничения, введенные в Москве в связи с режимом контртеррористической операции, снимаются

Более 1,5 тысячи человек проходят сейчас обучение для работы на МЦД-3 и МЦД-4

Всероссийский центр для одаренных незрячих детей зачислил новый поток учеников на следующий учебный год

Выпускной бал в Кремлевском дворце отменен окончательно

В столице сегодня облачно с прояснениями, вечером местами кратковременный дождь, температура до плюс 25 градусов