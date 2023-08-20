Грызлов пообещал ответ России в случае нападения на Белоруссию

«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию», - сказал дипломат.

Грызлов напомнил, что в этом случае военная доктрина России предполагает ответ всеми возможными вооружениями.

В начале августа Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Мужчину поместили под стражу на три месяца, сообщает «Радиоточка НСН».

