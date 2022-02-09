Грызлов: Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом в контактной группе

Таким образом, Киев, по словам Грызлова, не идет на обсуждение условий мирного завершения конфликта. Он отметил, что РФ дипломатией пытается помешать Украине силой решить проблему Донбасса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на Донбассе лучше, чем была месяц назад: режим тишины практически не нарушается.





