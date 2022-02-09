Грызлов: Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом в контактной группе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается от прямого диалога с представителями Донбасса в рамках контактной группы. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Киев, по словам Грызлова, не идет на обсуждение условий мирного завершения конфликта. Он отметил, что РФ дипломатией пытается помешать Украине силой решить проблему Донбасса.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на Донбассе лучше, чем была месяц назад: режим тишины практически не нарушается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу
- Беспилотники планируется интегрировать в воздушное пространство РФ к 2030 году
- «Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой
- Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества
- Посол в США Антонов опасается выдворения из Вашингтона
- Минздрав: Жириновский в стабильном состоянии
- «Какого х***!» Губерниев обвинил WADA в «скрытом» допинг-тесте Валиевой
- Москва готова обсудить с Берлином снятие ограничений со СМИ
- Годовая инфляция в РФ с начала года ускорилась до 8,8%
- В Госдуму внесли законопроект об обязательных пабликах госорганов в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru