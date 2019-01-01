В отставку министра образования Аджарии отправил российский флаг

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе прокомментировал в беседе с НСН инцидент, который произошел в Аджарии. По его словам, причина таких явлений напрямую связана с бездействием коалиции «Грузинская мечта» и наличием сомнительных законов, которые до сих пор действуют.

«Уже шесть лет, как у нас коалиция "Грузинская мечта" и даже этого идиотского закона о признании геноцида черкесов, то, что Саакашвили провел в своем марионеточном парламенте, не тронули. Никто в мире больше кроме Грузии не признает геноцида черкесов, включая самих черкесов. Даже это не изменили. Ничего тронуть не смеют. И закон об оккупационных территориях, который, на самом деле, совершенно контрпродуктивный, потому что приходит отчуждаемость этих территорий от остальной части Грузии, тронуть не смеют. А когда я спрашивал, ответ был такой: “Если мы это сделаем, то кто остановит нацистов Саакашвили?”. То есть бояться их и их критики, как огня. А критика такая: дескать новое правительство – это новая Пятая колонна российская, Иванишвили (Бидзина Григорьевич Иванишвили, политический деятель, прим. НСН) -ставленник Путина, а все это на российские деньги. Вот такой критики люди, которые палец о палец не ударили, чтобы действительно расследовать все преступления Саакашвили и его сообщников, бояться панически. Отсюда все и произрастает. Я подчеркиваю, что когда есть закон - это другой вопрос. Но когда детишки хотят участвовать в том, что связано как раз с грузинской независимостью со своими флагами, если это действительно было, когда министр разводит удивленно руками, говоря: “Какие флаги? Ничего я там не видела” - все это больше вопросов ставит, чем каких-то вразумительных ответов на них», - рассказал собеседник НСН.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН рассказал, какое отношение Абхазия имеет к созданию в Грузии таможенных пунктов с Россией.

