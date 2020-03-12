Госсовет Татарстана одобрил поправки к Конституции РФ

Государственный совет Татарстана поддержал сегодня поправки в Конституцию. За закон проголосовали 78 депутатов республики, против - один, семеро приняли решение воздержаться, сообщает ТАСС. Республиканские парламентарии также принял к президенту РФ Владимиру Путину специальное обращение, в котором отдельно отмечена важность закрепления принципов единства и исторической преемственности российской государственности.

Депутаты предложили усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений Конституции. Как подчеркнул госсоветник Татарстана, бывший глава республики Минтимер Шаймиев, необходимо подумать, как обеспечить функционирование этих поправок с учетом многонациональности, многоконфессиональности страны.

В обращении парламентарии Татарстана отметили недостаточную нормативную проработку и обеспечение прямых конституционных гарантий. Депутаты, в частности, обращают внимание, что на сегодня еще не приняты анонсированные новые федеральные государственные стандарты общего образования. В первую очередь, речь идёт о родных языках и литературе, а также государственных языков республик.

