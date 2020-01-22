Госдума ждет от нового кабмина эффективного взаимодействия

Володин отметил, что необходимо демонстрировать рост экономики в темпе, который будет "выше среднемировых". В приоритетах, которые назвал спикер, также было быстрое исчезновение бедности. Володин подчеркнул, что в Госдуме сильнее всего надеются на существенные перемены в экономике и социальном обеспечении.

Комментируя новый состав, Володин предположил, что резкая смена министров осуществит надежды граждан на более результативную работу правительства. Он также добавил, что премьер Мишустин учел мнения депутатов, когда формировал соцблок в правительстве. В целом спикер, по его словам, доволен началом совместной работы.

