Госдума завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва

Государственная дума завершила работу в рамках первой для VIII созыва нижней палаты парламента осенней сессии.

Госдума приняла закон о создании в России реестра сельхозземель

«Первая сессия Государственной думы восьмого созыва объявляется закрытой», — цитирует ТАСС спикера Думы Вячеслава Володина.

По завершении сессии депутаты стоя выслушали гимн России.

Согласно постановлению о распорядке работы Госдумы, парламентарии вернутся к работе в рамках весенней сессии с 10 января по 31 июля 2022 года.

Ранее Володин сообщил, что за осеннюю сессию Дума приняла 143 закона. Более трети из них имеют социальную направленность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдума
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