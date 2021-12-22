Госдума завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва

«Первая сессия Государственной думы восьмого созыва объявляется закрытой», — цитирует ТАСС спикера Думы Вячеслава Володина.

По завершении сессии депутаты стоя выслушали гимн России.

Согласно постановлению о распорядке работы Госдумы, парламентарии вернутся к работе в рамках весенней сессии с 10 января по 31 июля 2022 года.

Ранее Володин сообщил, что за осеннюю сессию Дума приняла 143 закона. Более трети из них имеют социальную направленность.

