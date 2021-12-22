Госдума завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва
Государственная дума завершила работу в рамках первой для VIII созыва нижней палаты парламента осенней сессии.
«Первая сессия Государственной думы восьмого созыва объявляется закрытой», — цитирует ТАСС спикера Думы Вячеслава Володина.
По завершении сессии депутаты стоя выслушали гимн России.
Согласно постановлению о распорядке работы Госдумы, парламентарии вернутся к работе в рамках весенней сессии с 10 января по 31 июля 2022 года.
Ранее Володин сообщил, что за осеннюю сессию Дума приняла 143 закона. Более трети из них имеют социальную направленность.
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