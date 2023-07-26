Госдума закончила весеннюю сессию

Нижняя палата российского парламента завершила весеннюю сессию, сегодня проведено финальное пленарное заседание в её рамках. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, за время этой сессии было принято 500 законов.

Он также провёл анализ принятых документов. По его данным, около трети из них (136) имели социальную направленность. До 68% принятых документов представляют собой законы прямого действия.

Далее в депутатском графике значится региональная неделя, а также подготовка к единому дню голосования 10 сентября. Запланировано более 4 тысяч избирательных кампаний в 85 регионах.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первое заседание осенней сессии Госдумы назначено на 19 сентября.



