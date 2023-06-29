Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана
Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Документ опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.
Накануне в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика поджег священную книгу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласие на проведение протестной акции дала полиция Швеции.
«Депутаты ... решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман», — говорится в заявлении Госдумы.
Как отметили парламентарии, шведские власти разрешили акцию, понимая, что это «преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих» и разжигание межнациональной розни. По мнению депутатов, такие действия не способствуют доброжелательным взаимоотношениям стран и народов и грубо нарушают принципы Устава ООН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru