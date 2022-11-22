Госдума приняла заявление по расстрелу ВСУ военнопленных РФ

Государственная дума приняла сегодня заявление в связи с расстрелом российских военнопленных с призывом к парламентам других стран осудить преступления украинских властей. В документе, в частности, подчёркивается, что народные избранники «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима».

В заявлении указывается на нарушение ряда международных норм со стороны вооруженных сил Украины. Документ направят президенту РФ, правительству, в Совет Федерации, а также в адрес международных организаций.