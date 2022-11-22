Госдума приняла заявление по расстрелу ВСУ военнопленных РФ

Государственная дума приняла сегодня заявление в связи с расстрелом российских военнопленных с призывом к парламентам других стран осудить преступления украинских властей. В документе, в частности, подчёркивается, что народные избранники «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима».

В заявлении указывается на нарушение ряда международных норм со стороны вооруженных сил Украины. Документ направят президенту РФ, правительству, в Совет Федерации, а также в адрес международных организаций.

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Ранее Следственный комитет РФ принял решение о возбуждении уголовного дела по факту массового расстрела военнослужащими ВСУ более 10 пленных бойцов российской армии. Поводом для этого стало видео с телами мертвых военных РФ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ заявило о преднамеренном убийстве российских пленных.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоПленныеГосдума
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