Госдума приняла заявление по расстрелу ВСУ военнопленных РФ
Государственная дума приняла сегодня заявление в связи с расстрелом российских военнопленных с призывом к парламентам других стран осудить преступления украинских властей. В документе, в частности, подчёркивается, что народные избранники «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима».
В заявлении указывается на нарушение ряда международных норм со стороны вооруженных сил Украины. Документ направят президенту РФ, правительству, в Совет Федерации, а также в адрес международных организаций.
Ранее Следственный комитет РФ принял решение о возбуждении уголовного дела по факту массового расстрела военнослужащими ВСУ более 10 пленных бойцов российской армии. Поводом для этого стало видео с телами мертвых военных РФ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ заявило о преднамеренном убийстве российских пленных.
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