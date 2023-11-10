Госдума перенесла компенсации советских вкладов на 2027 год

Документ получил окончательное одобрение, так как третье чтение было заключительным. В конце октября документ о переносе выплат советских накоплений россиян прошел первое чтение. Законопроект, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности советских сбережений граждан, депутаты приняли еще в 1995 году.

В текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в интервью НСН.

