Госдума перенесла компенсации советских вкладов на 2027 год

Депутаты Госдумы России приняла во втором и третьем чтениях проект закона, предусматривающий перенос урегулирования обязательств по вкладам граждан, размещенных до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР, сообщает «Интерфакс».

В Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов

Документ получил окончательное одобрение, так как третье чтение было заключительным. В конце октября документ о переносе выплат советских накоплений россиян прошел первое чтение. Законопроект, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности советских сбережений граждан, депутаты приняли еще в 1995 году.

В текущей экономической ситуации сложно компенсировать россиянам вклады времен СССР в полном объеме, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в интервью НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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