Госдума: Объявленный Зеленским День единения является пиар-ходом

В связи с этим депутат назвал его «производителем праздников» на «пустом месте», подчеркнув, что в Киеве надеются таким образом «привлечь народные массы».

При этом Бальбек отметил, что сейчас Украина в политическом плане «аморфна», а ее жители не хотят слушать информацию о якобы готовящемся нападении и вынужденной защите. Он также добавил, что в стране наблюдаются падение экономики и нарастание паники в обществе.