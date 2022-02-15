Госдума: Объявленный Зеленским День единения является пиар-ходом

Объявление 16 февраля Днем единения Украины – это пиар-ход. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на крымского политэксперта, депутата Госдумы VII созыва Руслана Бальбека.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что 16 февраля в стране будут отмечать День единения Украины.

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В связи с этим депутат назвал его «производителем праздников» на «пустом месте», подчеркнув, что в Киеве надеются таким образом «привлечь народные массы».

При этом Бальбек отметил, что сейчас Украина в политическом плане «аморфна», а ее жители не хотят слушать информацию о якобы готовящемся нападении и вынужденной защите. Он также добавил, что в стране наблюдаются падение экономики и нарастание паники в обществе.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:УкраинаПраздникВладимир ЗеленскийКрымГосдума
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