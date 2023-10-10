Госдума денонсировала европейскую конвенцию о защите нацменьшинств
Депутаты Госдумы проголосовали сегодня за денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ была подписана от имени России в Страсбурге в феврале 1996 года и ратифицирован РФ в июне 1998 года.
Денонсировать конвенцию предложил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что данный шаг даст возможность избежать дискриминации российской стороны в рамках мониторингового механизма Совета Европы. При этом президент подчеркнул, что денонсация не повлияет на соблюдение прав национальных меньшинств в стране.
Комитет министров Совета Европы в сентябре прошлого года существенно ограничил полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который призван отслеживать выполнение странами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в данной области.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российская сторона была лишена возможности принимать участие в выработке решений в рамках механизма конвенции и отслеживать случаи нарушения прав русскоязычного населения за рубежом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию
- Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
- Госдума приняла закон о снижении НДС на детские товары
- Победитель «Евровидения» подал в суд на предследовавшую его фанатку
- Умер создатель Duty Free Чак Фини
- Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений
- В ООН призвали ХАМАС освободить всех заложников
- На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6
- Sky News: УЕФА отменила допуск сборных РФ среди футболистов до 17 лет
- Playboy разорвал отношения с известной порнозвездой из-за ее поддержки Палестины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru