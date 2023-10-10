Госдума денонсировала европейскую конвенцию о защите нацменьшинств

Депутаты Госдумы проголосовали сегодня за денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ была подписана от имени России в Страсбурге в феврале 1996 года и ратифицирован РФ в июне 1998 года.

Денонсировать конвенцию предложил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что данный шаг даст возможность избежать дискриминации российской стороны в рамках мониторингового механизма Совета Европы. При этом президент подчеркнул, что денонсация не повлияет на соблюдение прав национальных меньшинств в стране.