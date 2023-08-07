Госдеп заявил об отсутствии у РФ интереса к переговорам по Украине

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что мирные переговоры с Россией по Украине сейчас не ведутся. В Госдепе утверждают, что Москва «не демонстрирует к ним интерес».

Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли 5-6 августа. Участвовали советники по национальной безопасности глав более чем 30 государств. Следующая встреча может пройти до сентябрьского саммита G20 в Индии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что договоренность о прекращении огня будет означать победу России, передает «Радиоточка НСН».

