Госдеп заявил об отсутствии у РФ интереса к переговорам по Украине
Госдепартамент США заявил о незаинтересованности России в мирных переговорах по Украине, пишут СМИ.
Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что мирные переговоры с Россией по Украине сейчас не ведутся. В Госдепе утверждают, что Москва «не демонстрирует к ним интерес».
Переговоры по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли 5-6 августа. Участвовали советники по национальной безопасности глав более чем 30 государств. Следующая встреча может пройти до сентябрьского саммита G20 в Индии.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что договоренность о прекращении огня будет означать победу России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru